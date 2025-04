Gualdo Tadino capitale del tiro con la balestra

Gualdo Tadino La 39esima edizione del Campionato italiano di tiro con la balestra antica da banco si svolgerà a Gualdo Tadino il 5 e 6 luglio. Le compagnie partecipanti, appartenenti alla Lega italiana di tiro alla balestra (Litab), saranno quelle di Amelia, Assisi, Chioggia, Iglesias, Lucca, Montefalco, Norcia, Pisa, Prarostino (To), Terra del Sole (FC) e Ventimiglia. Lo ha annunciato con grande soddisfazione la Compagnia dei balestrieri "Waldum" presieduta da Stefano Ragugini, nella conferenza svoltasi nella sala consiliare del Comune. C'è stata anche la cerimonia del passaggio del vessillo Litab dalla Compagnia Città di Ventimiglia alla Waldum. E' stato presentato il programma dell'evento, con i momenti fondamentali previsti per sabato 5 luglio, con le gare dei maestri d'arme in piazza Martiri; la domenica 6, in piazza Federico II° di Svevia, le gare del campionato a squadre e di singolo.

