Gruppo Seri celle e batterie al litio | 150 mln per l’ampliamento della gigafactory di Teverola

Leggi su Ildenaro.it

E’ stato perfezionato il finanziamento in pool di 150 milioni alperprimaitaliana per la produzione dial. I partecipanti al finanziamento in pool, assistito dalla garanzia Archimede di Sace, sono UniCredit, Intesa Sanpaolo, Bnl Bnp Paribas e Cdp. Le banche sono state assistite da Legance.A, in provincia di Caserta, la controllata Fib Spa delha già avviato il primo stabilimento in Italia per la produzione di Moduli,e Accumulatori aed il primo in Europa da aziende europee. Il finanziamento ha lo scopo di supportare una parte dei costi relativi ad un più ampio programma di investimenti (progetto2) aventi ad oggetto un significativo ampliamento dell’attuale impianto recentemente avviato.