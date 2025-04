Quotidiano.net - Gruppo Lvmh, cambiano i vertici di tre brand

Leggi su Quotidiano.net

ha annunciato la nomina di nuovi amministratori delegati per i suoi marchi Fendi e Kenzo, nonchè alla guida di Louis Vuitton China, dove arriverà un dirigente senior di Apple. Presso Fendi, Ramon Ros succederà dal prossimo primo luglio a Pierre-Emmanuel Angeloglou come amministratore delegato, nominato meno di un anno fa, nel maggio 2024. Ramon Ros, che riferirà riferirà a Sidney Toledano – consulente senior del presidente del– è attualmente ceo di Louis Vuitton China, una posizione in cui, si legge in una nota del colosso francese del lusso,francese, "ha svolto un ruolo chiave nello sviluppo dell’appetibilità del marchio, nonchè nella costruzione e nello sviluppo di un team locale di talento". La sua esperienza "gli consentirà di elevare Fendi a nuovi livelli, preservandone al tempo stesso il patrimonio unico e l’impegno per l’artigianato".