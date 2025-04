Unlimitednews.it - Gruppo FS, un piano per un nuovo collegamento alta velocità Londra-Parigi

ROMA (ITALPRESS) – IlFS Italiane annuncia unper il lancio di unservizio ferroviario adche collegheràentro il 2029. Con un investimento previsto di 1 miliardo di euro, ilsi inserisce tra gli obiettivi delStrategico 2025-2029 che pone tra le priorità delFS l’estensione dei collegamentiin Europa.Nei giorni scorsi è stato siglato un Memorandum of Understanding (MoU) fra ilFS e il consorzio spagnolo Evolyn, guidato dalla famiglia Cosmen, che vanta una solida esperienza nella gestione e nell’espansione di progetti di mobilità, così da rafforzare ulteriormente il progetto di leadership nell’europea.“Questo investimento rappresenta un passo decisivo nella visione delFS di costruire una rete ferroviaria europea più integrata, competitiva e sostenibile, in linea con gli obiettivi delStrategico 2025-2029, che pone un’attenzione sempre più ampia al trasporto dei passeggeri all’estero per accelerare lo sviluppo internazionale delFS”, ha dichiarato Stefano Antonio Donnarumma, Amministratore Delegato e Direttore Generale delFS.