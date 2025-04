Grottaminarda ritorna la Via Crucis Vivente | la XXII edizione sul Corso Vittorio Veneto

ritorna a Grottaminarda la tradizionale Via Crucis Vivente, giunta quest’anno alla ventiduesima edizione. L’appuntamento, come da tradizione, si terrà il sabato precedente alla Domenica delle Palme, e quindi sabato 12 aprile.Nuova location: si torna su Corso Vittorio VenetoDopo l’edizione. Avellinotoday.it - Grottaminarda, ritorna la Via Crucis Vivente: la XXII edizione sul Corso Vittorio Veneto Leggi su Avellinotoday.it la tradizionale Via, giunta quest’anno alla ventiduesima. L’appuntamento, come da tradizione, si terrà il sabato precedente alla Domenica delle Palme, e quindi sabato 12 aprile.Nuova location: si torna suDopo l’

Grottaminarda, ritorna la Via Crucis Vivente: la XXII edizione sul Corso Vittorio Veneto. Grottaminarda, nei Giardini De Curtis la sacra rappresentazione della Via Crucis. Pasqua 2024. Riti, tradizioni e processioni in Campania. Autostrada Bari-Napoli: la via crucis dei cantieri. Ne parlano su altre fonti

Grottaminarda: ritorna la tradizionale Via Crucis vivente in paese - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Via Crucis vivente a Grottaminarda: XXII edizione su Corso Vittorio Veneto - Ritorna a Grottaminarda la tradizionale "Via Crucis Vivente": l'appuntamento è, come consuetudine, il sabato prima delle Palme, quest'anno il 12 aprile. (irpinianews.it)

Grottaminarda, ospita donna in casa, ma lei occupa l'abitazione e lo caccia via - A finire nei guai una 67enne di Grottaminarda che è stata denunciata ... Trascorso il quale, la signora si è rifiutata di andar via nonostante fossero intervenuti i carabinieri. (msn.com)