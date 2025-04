Lanazione.it - Grosseto: scappa all’alt e ferisce agente. Arrestato dopo l’inseguimento

, 8 aprile 2025 – ??????Ha tentato in tutti i modi di non farsi prendere dalla polizia: da via Giusti ha raggiunto via Oriani dove si è nascosto in un giardino. Poi èto di nuovo in direzione di via Castiglionese. Quando però in via Sauro ha capito che la sua fuga era finita ha aggredito l’della Polizia municipale che nel frattempo era riuscito a bloccarlo: lo ha strattonato, ferendolo. È finta così la fuga di un uomo di 41 anni a Barbanella che non si era fermatodella Polizia municipale. Era su un monopattino rubato, senza il casco. L’uomo, di origine libica, stava transitando in via Giusti quando, una pattuglia della Polizia municipale, in borghese, si è avvicinata mostrandogli la paletta e qualificandosi come appartenenti alla Polizia municipale per un normale controllo.