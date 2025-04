Grosseto-San Donato Tavarnelle | recupero della 30ª giornata tra allerta meteo e sfide play off

della 30ª giornata del girone E, Grosseto-San Donato Tavarnelle non disputata domenica visto che lo stadio ’Zecchini’ di Grosseto in caso di allerta meteo viene chiuso. La squadra di Vitaliano Bonuccelli, ex di turno insieme a Bruni e Marzierli, deve affrontare una sfida abbastanza impegnativa fra due squadre animate da due motivazioni diverse: il San Donato cerca di ottenere punti salvezza, il Grosseto invece vuole blindare il quarto posto play off. Ai gialloblù del presidente Andrea Bacci servirà una prestazione super, cercando di prendere vantaggi in quelle zone del campo dove serve fare la differenza. Servono punti preziosi per dare ossigeno a una classifica che per i risultati usciti domenica, ha bisogno di essere corroborata per risalire verso una posizione più tranquila. Sport.quotidiano.net - Grosseto-San Donato Tavarnelle: recupero della 30ª giornata tra allerta meteo e sfide play off Leggi su Sport.quotidiano.net Oggi, alle 18,30, si recupera la gara30ªdel girone E,-Sannon disputata domenica visto che lo stadio ’Zecchini’ diin caso diviene chiuso. La squadra di Vitaliano Bonuccelli, ex di turno insieme a Bruni e Marzierli, deve affrontare una sfida abbastanza impegnativa fra due squadre animate da due motivazioni diverse: il Sancerca di ottenere punti salvezza, ilinvece vuole blindare il quarto postooff. Ai gialloblù del presidente Andrea Bacci servirà una prestazione super, cercando di prendere vantaggi in quelle zone del campo dove serve fare la differenza. Servono punti preziosi per dare ossigeno a una classifica che per i risultati usciti domenica, ha bisogno di essere corroborata per risalire verso una posizione più tranquila.

Allerta meteo: rinviata la gara tra Grosseto e San Donato Tavarnelle

