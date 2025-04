.com - Griezmann e i tre figli nati tutti l’8 aprile, la tripletta speciale

(Adnkronos) – Antoine, l’8di ogni anno, festeggia una. Il campo però, per una volta, non c’entra. L’attaccante dell’Atletico Madrid infatti è padre di trelo stesso giorno, l’8appunto, ma in anni diversi. La primogenita, Mia, è arrivata nel 2016, quando il francese era alla sua prima parentesi con i Colchoneros, ed era tra le sue braccia due anni dopo, quando ‘le Petit Diable’ vinse da protagonista la Coppa del Mondo in Russia. L’anno dopo il trionfo Mondiale, proprio quandosi trasferì al Barcellona per la cifra record di 120 milioni, l’82019, nacque Amaro e nel 2021, quando Antoine tornò all’Atletico, venne al mondo Alba, sempre l’8. Una coincidenza diventata, a casa, tradizione. “Non è stato niente di intenzionale o pianificato.