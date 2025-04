Grave incidente sulla Circonvallazione una donna in ospedale

Grave incidente stradale questa mattina a Monreale lungo la Circonvallazione. Una donna è rimasta ferita e trasportata in ospedale. L’incidente è avvenuto attorno alle 10 all’altezza dell’incrocio la Circonvallazione e via Santa Liberata tra una Nissan Qashqai e una Fiat Punto. La prima proveniva da Palermo, la Punto da Santa Liberata. Per cause ancora da .(Monrealelive.it) Monrealelive.it - Grave incidente sulla Circonvallazione, una donna in ospedale Leggi su Monrealelive.it stradale questa mattina a Monreale lungo la. Unaè rimasta ferita e trasportata in. L’è avvenuto attorno alle 10 all’altezza dell’incrocio lae via Santa Liberata tra una Nissan Qashqai e una Fiat Punto. La prima proveniva da Palermo, la Punto da Santa Liberata. Per cause ancora da .(Monrealelive.it)

Foggia, grave incidente sulla circonvallazione: quattro feriti, una donna in prognosi riservata. Donna 50enne travolta da un'auto, è gravissima al Ca' Foncello. Foggia, grave incidente sulla circonvallazione: 3 feriti, 4 auto coinvolte. Moto contro furgone in Tangenziale, morto 40enne: operata d'urgenza la donna rimasta ferita. Dimentica di inserire il freno a mano, a Cologno camion contro le auto. Grave una donna. Scontro auto-camion. Grave una donna 34enne . Estratta dalle lamiere. Ne parlano su altre fonti

Roma, donna precipita da finestra di casa d'appuntamenti: è grave. Denunciato un uomo - (Adnkronos) - Una donna di 45 anni è precipitata oggi, 31 marzo, dal primo piano di un palazzo in zona Prati, a Roma mentre tentava di calarsi al piano di sotto. Ricoverata in codice rosso, rischia or ... (msn.com)

Donna precipita da un palazzo a Prati, è grave: indaga la polizia - Dramma sfiorato in mattinata a Prati dove una donna di 45 anni è precipitata dal primo piano di un palazzo in circonvallazione Clodia. La caduta, avvenuta in circostanze ancora da chiarire, ha causato ... (msn.com)

Tenta di calarsi dalla finestra ma precipita, grave una donna: perché l'ha fatto, cosa è successo - Una donna di 45 anni è precipitata oggi, 31 marzo, dal primo piano di un palazzo in zona Prati, a Roma mentre tentava di calarsi al piano di sotto. Ricoverata in codice rosso, rischia ora di perdere l ... (informazione.it)