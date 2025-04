Lortica.it - Grande ritorno del Toscano Enduro Series ad Arezzo: Lorenzo Noferini trionfa tra i big

Dopo alcuni anni di assenza, ilè tornato addomenica 6 aprile, accolto da una splendida giornata primaverile e da un entusiasmo palpabile. Unche non poteva essere più significativo: è qui, infatti, che“Parucca”(CC Appenninica), al primo anno nella categoria Junior, ha conquistato la sua prima vittoria assoluta, battendo il favorito di casa Francesco Braconi (52100MTB) e il rivale diretto Niccolò Lanzoni (IMTB).Una gara memorabile tra sentieri rinnovati e nuovi talentiLa partenza è avvenuta alle 8 da Palazzo del Pero, punto di accesso alle speciali tracciate sulle pendici dell’Alpe di Poti, rimesse a nuovo per l’occasione.ha subito messo le cose in chiaro vincendo la prima Prova Speciale, per poi allungare sulla lunga e tecnica “Cignale”, la PS2, ormai diventata un classico.