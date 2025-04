Bergamonews.it - Grande partecipazione al Snow Day del Gruppo San Donato a Foppolo

al GSDDay, l’evento aziendale delSan, quest’anno giunto alla ottava edizione, che si è tenuto sabato 5 aprile a.Più di 3.500 persone da tutti gli ospedali, strutture sanitarie, poli ospedalieri e ambulatoriali delSan, da quelle bergamasche a quelle milanesi fino a quelle di Bologna, si sono radunate fin dal mattino presto nel piazzale della località della Valle Brembana. L’evento, organizzato per offrire ai dipendenti e collaboratori delSanmomenti di condivisione, team building e svago nella natura, è stato scandito da una serie di iniziative per grandi e piccoli, tutte gratuite: passeggiate nei boschi e sci d’alpinismo con guide alpine, tiro alla fune, area bimbi.Il GSDDay, che si può ormai definire una tradizione consolidata, nasce dalla volontà di creare un momento di forte coesione e condivisione tra le persone che, a tutti i livelli, lavorano all’interno e per il nostro, e dal desiderio di ringraziarli per la passione, la dedizione e l’impegno che dimostrano quotidianamente.