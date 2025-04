Grande Fratello Beatrice Luzzi su Cesara Buonamici | Non mi ha mai sopportata nemmeno da opinionista

Beatrice Luzzi racconta la sua esperienza come opinionista al Grande Fratello e svela i motivi dietro l'addio a Vivere. Un'intervista tra riflessioni pungenti e ricordi intensi. Beatrice Luzzi ha da poco concluso la sua avventura al Grande Fratello, dove quest'anno ha debuttato nel nuovo ruolo di opinionista, dopo essere stata una delle protagoniste assolute - e finalista - della precedente edizione del reality show. L'attrice romana si è raccontata in una lunga intervista al Corriere della Sera, ripercorrendo la sua esperienza nel programma e svelando anche i motivi che, anni fa, l'hanno spinta a lasciare la soap Vivere, nel pieno del successo. Il ruolo di opinionista al Grande Fratello Durante l'incontro, Luzzi ha spiegato il suo approccio al nuovo ruolo televisivo, sottolineando l'importanza di stimolare il .

Beatrice Luzzi contro il Grande Fratello? "Censurati alcuni argomenti"/ Nel mirino anche Alfonso. Beatrice Luzzi spara a zero sul "Grande Fratello": "Rimuovono i contenuti più scomodi e censurano sistematicamente". Beatrice Luzzi lapidaria su Cesara Buonamici e Signorini: "Mai speso una buona parola. Non mi sopportava". Beatrice Luzzi: «A Vivere prendevo 12 milioni al mese, Madonna mi disse chi c***o sei?. Ho scritto i quiz per. Beatrice Luzzi e il rapporto con Giuseppe Garibaldi: «Una connessione ancestrale profonda, ma...». Beatrice Luzzi guadagnava 12 milioni di lire al mese con Vivere, addio per problemi di privacy: "Mi consumava".

