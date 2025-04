Grande Fratello Alfonso Signorini sorprende | Io tifavo per Mariavittoria! Shaila e Lorenzo? Ho fatto di tutto per

Alfonso Signorini vuota il sacco dopo il Grande Fratello: il conduttore svela chi era il suo concorrente preferito e se sapeva della scelta di Shaila Gatta di voler lasciare Lorenzo Spolverato durante la finale. Comingsoon.it - Grande Fratello, Alfonso Signorini sorprende: "Io tifavo per Mariavittoria! Shaila e Lorenzo? Ho fatto di tutto per..." Leggi su Comingsoon.it vuota il sacco dopo il: il conduttore svela chi era il suo concorrente preferito e se sapeva della scelta diGatta di voler lasciareSpolverato durante la finale.

