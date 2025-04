Ilfattoquotidiano.it - Granata contro la casa dell’ex calciatore del Liverpool: “Pensavo fosse esplosa una bombola di gas”

Una motocicletta si è fermata davanti alla suae l’individuo in sella al mezzo ha lanciato unala porta d’ingresso prima di fuggire. Questo è lo spaventoso scenario i cui si sono trovati domenica 6 aprile l’exdelYossi Benayoun (oltre 200 presenze in Premier League) e la sua famiglia nella loro abitazione di Ramat Hasharon, a nord di Tel Aviv.Nessuno è rimasto ferito nell’esplosione, ma laha innescato un incendio che ha richiesto l’intervento di una squadra di vigili del fuoco e ha causato danni alla proprietà. Secondo quanto riferito, la polizia locale che indaga sull’esplosione sta valutando l’ipotesi secondo cui si è trattato di un sospetto attacco criminale, e dunque non di terrorismo. Benayoun, scosso da quello che aveva appena vissuto, si è detto d’accordo con questa teoria: “Questo è sicuramente un errore, non ho dubbi che lanondiretta amia”, ha detto l’ex capitano israeliano.