Gran Premio F1 del Bahrain 2025 | Programma ed Orari

Il quarto appuntamento della stagione di Formula 1 si terrà sul circuito di Sakhir, in, questo weekend

F1. Primi aggiornamenti per la Ferrari in Bahrain: il nuovo fondo sarà abbastanza per rendere competitiva la SF-25?.

Formula 1, GP Bahrain: gli orari in TV, è la quarta gara della stagione.

Orari TV GP Bahrain 2025: diretta su Sky, differita su TV8.

F1 2025 | Ecco gli orari tv di Sky, NowTV e TV8 del GP del Bahrain.

F1 | Già almeno cinque rookie in pista nella FP1 in Bahrain.

Linea giovane, anzi giovanissima: Mercedes in Bahrain con Antonelli e... Vesti.