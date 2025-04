Bergamonews.it - Gran Galà Nepios: la musica dei Queen unisce artisti e BCC Milano per il benessere dei più giovani attraverso la musica

Bergamo. È stato presentato il, un evento unico che il 24 settembre 2025 arricchirà la scenale di Bergamo con “Diego Basso Plays” al Teatro Donizetti. L’esibizione vedrà protagonista il maestro Diego Basso, che dirigerà l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, sotto la direzioneca di Roby Facchinetti, offrendo un omaggio sinfonico-rock ai piùdi successi della leggendaria band britannica. L’evento, realizzato con il sostegno di BCC, mira a raccogliere fondi per supportare i progetti promossi dall’AssociazioneOnlus in collaborazione con l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo.Con “Diego Basso Plays”, il pubblico vivrà un’esperienzale unica e indimenticabile, unendo magistralmente la magia del classico e l’energia del rock. Un viaggio emozionante e coinvolgente tra le sonorità senza tempo dei, reinterpretate in chiave orchestrale e arricchite dalle voci straordinarie dei sei coristi di Art Voice Academy e della soprano Claudia Sasso e dalle note inconfondibili del chitarrista internazionale Stef Burns.