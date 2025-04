.com - Grafton Talent presenta l’ EP d’esordio di Dylan Harcourt

, negli ultimi anni, è diventato un artista da tenere d’occhio e Whelan’s lo conferma, inserendolo nel “Ones To Watch Festival” ’24 e ’25.Il suo approccio autentico e serio alla scrittura di canzoni, abbinato ai suoi divertenti sketch comici per i social media edalle esibizioni dal vivo piene di energia, gli hanno fatto guadagnare un seguito nella scena musicale folk e indie. Ad aprileintraprenderà un piccolo tour in Irlanda per promuovere il suo prossimo EP.Da quando ha firmato un contratto di management con lanell’agosto del 2024,ha registrato un EP prodotto da Tim Bran (London Grammar, The Verve, Birdy) con arrangiamenti d’archi ed accompagnamento di Davide Rossi (Coldplay, Depeche Mode, U2).La musica di, che fonde più generi musicali, sposa perfettamente le sue influenze raccolte da molti luoghi, regalando sia agli ascoltatori che agli spettatori dal vivo un viaggio completo e ricco dall’inizio alla fine.