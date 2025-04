Graduatoria Oss in vigore fino a esito concorso ok all’unanimità in Regione

Graduatoria degli Operatori socio sanitari del 2022 (109/2021/C0N) in scadenza il prossimo 20 aprile, resterà in vigore, anche se per un periodo limitato di tempo.È quanto dispone il testo di legge presentato dai consiglieri Diego Petrucci (Fratelli d'Italia) e Marco Stella (Forza Italia) emendato dal Pd (primo firmatario il capogruppo Vincenzo Ceccarelli), votato dall'aula all'unanimità.Nonostante una Graduatoria attiva e già prorogata di un anno, alcune aziende sanitarie regionali continuano a ricorrere a contratti temporanei a chiamata o all'intermediazione tramite agenzie interinali. Queste pratiche, si legge nella relazione al testo di legge, possono risultare inopportune e potenzialmente illegittime. Il ricorso a queste forme contrattuali, in particolare tramite agenzie interinali, da parte di enti pubblici appare contrario ai principi di trasparenza, economicità e rispetto della normativa in materia di assunzioni nel pubblico impiego.

