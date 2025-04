Governo italiano in azione per liberare Alberto Trentini detenuto in Venezuela

Trentini l'impegno del nostro Governo per riportare finalmente a casa Alberto, detenuto in Venezuela dal 15 novembre scorso. Confidiamo che questo impegno delle nostre istituzioni si concretizzi a breve nella liberazione di Alberto che dal giorno della sua cattura non ha potuto comunicare neppure con la propria famiglia, né ha potuto ricevere visite consolari. Questa attesa logora Alberto e chi lo ama". E' quanto afferma in una nota la famiglia Trentini assistita dall'avvocata Alessandra Ballerini. Quotidiano.net - Governo italiano in azione per liberare Alberto Trentini detenuto in Venezuela Leggi su Quotidiano.net La signora Armanda Colusso conferma di aver ricevuto nei giorni scorsi una telefonata della Presidente Meloni che ha assicurato alla famiglial'impegno del nostroper riportare finalmente a casaindal 15 novembre scorso. Confidiamo che questo impegno delle nostre istituzioni si concretizzi a breve nella liberdiche dal giorno della sua cattura non ha potuto comunicare neppure con la propria famiglia, né ha potuto ricevere visite consolari. Questa attesa logorae chi lo ama". E' quanto afferma in una nota la famigliaassistita dall'avvocata Alessandra Ballerini.

Governo italiano in azione per liberare Alberto Trentini detenuto in Venezuela.

