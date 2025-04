Google conferma che l’app di NotebookLM è in arrivo

Google ha confermato l’arrivo dell’app mobile di NotebookLM, rendendo ancora più accessibile il potente strumento di ricerca basato su IA.L'articolo Google conferma che l’app di NotebookLM è in arrivo proviene da TuttoAndroid. Tuttoandroid.net - Google conferma che l’app di NotebookLM è in arrivo Leggi su Tuttoandroid.net hato l’delmobile di, rendendo ancora più accessibile il potente strumento di ricerca basato su IA.L'articolochediè inproviene da TuttoAndroid.

NotebookLM sta per ricevere la sua app dedicata: la conferma di Google. NotebookLM, Google conferma l'arrivo di un'app dedicata. Google conferma che l’app di NotebookLM è in arrivo. Chromebook sempre più intelligenti: l'AI NotebookLM di Google arriva preinstallata. Google conferma: presto disponibile l'app di NotebookLM. NotebookLM di Google: l’app ufficiale arriva presto. Ne parlano su altre fonti

Google conferma: presto disponibile l'app di NotebookLM - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

NotebookLM sta per ricevere la sua app dedicata: la conferma di Google - Google si sta finalmente preparando a rendere NotebookLM sempre più fruibile e potente anche da mobile, grazie ad un'applicazione dedicata. Il servizio, infatti, è al momento accessibile solo tramite ... (hdblog.it)

NotebookLM pronto al grande passo: Google prepara l’app ufficiale per l’AI più potente - NotebookLM è forse uno dei prodotti AI più potenti nel portfolio di Google, ma probabilmente non sono in tantissimi a conoscerlo. Questo particolare strumento, infatti, è dedicato a studenti e ricerca ... (gizchina.it)