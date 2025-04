Golf Cerchiai Molto fieri del circuito Italian Pro Tour

Italian Pro Tour? Siamo Molto fieri di questo circuito, si svolgerà su cinque tappe, partiamo subito dalla Lombardia, la regione che è il nostro fiore all'occhiello, cuore pulsante del movimento Golfistico". Lo ha dichiarato il presidente della FederGolf Cristiano Cerchiai ai microfoni di Italpress a margine della presentazione dell'Italian Pro Tour 2025, giunto alla sua ventesima edizione. "Le aspettative? Innanzitutto l'obiettivo principale è quello di supportare nostri giovani professionisti e amator per consentire loro di misurare la loro competitività e quindi di poter accedere ai massimi circuiti. Poi ci sono gli obiettivi strategici che intendiamo perseguire organizzando questo circuito, come far ammirare i nostri campi, la capacità del nostro paese di essere in grado di attirare movimento Golfistico, quello di interagire con tutti i comuni per eventi extra gara che possono attirare, ci sono tanti obiettivi da raggiungere".

