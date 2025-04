Oasport.it - Golf: al Masters secondo anno senza italiani, ma è ancora una lunga stagione

Per ilconsecutivo, dopo fasti durati particolarmente a lungo, l’Italia non proporrà giocatori alin quel di Augusta. Si tratta di un’evenienza che non rallegra, questo è vero, ma che ha molto, anzi tutto, a che fare con la natura particolare del primo Major dell’, con un field ridotto e soprattutto con tanti criteri particolari per potervi entrare.Ad oggi, la situazione delitaliano non è comunque brutta, e questo bisogna averlo bene in mente. Matteo Manassero a fine 2024 era numero 88 del mondo, adesso è 121, ma si tratta di un fatto anche abbastanza naturale: competere sul PGA Tour è un’altra cosa, lui lo sta facendo anche con buon profitto sebbene in alcuni casi gli manchi un pochino di continuità. Francesco Molinari, che invece prima della settimana scorsa era sceso oltre i 500 del mondo, ha ripreso all’incirca la posizione che aveva a fine 2024, la 465a (ora è numero 466).