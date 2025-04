Gol Lautaro sblocca Bayern Monaco Inter | la magia del Toro – VIDEO

Lautaro, il capitano dei nerazzurri sblocca Bayern Monaco Inter, ecco la magia del Toro, il video della rete in Champions LeagueE’ servita poco più di mezz’ora a Lautaro Martinez per firmare questo Bayern Monaco Inter. Nerazzurri avanti grazie alla rete messa a segno dal Toro ai margini di un’azione corale. Nasce tutto da Bastoni in profondità per Carlos Augusto che crossa di prima per Thuram, passaggio geniale di tacco del francese per l’argentino che con l’esterno destro la mette all’angolino alto! Ecco da X il video della rete che sblocca il quarto di finale di Champions League. Madre mia che azione e che golazo di Lautaro ???pic.twitter.com/i00CqWiCz1— Alessandro (@90ordnasselA) April 8, 2025Bayern Monaco (4-2-3-1): 40 Urbig; 27 Laimer, 15 Dier, 3 Kim, 44 Stanisic; 6 Kimmich, 8 Goretzka; 17 Olise, 22 Guerreiro, 10 Sané; 9 Kane. Internews24.com - Gol Lautaro, sblocca Bayern Monaco Inter: la magia del Toro – VIDEO Leggi su Internews24.com di RedazioneGol, il capitano dei nerazzurri, ecco ladel, il video della rete in Champions LeagueE’ servita poco più di mezz’ora aMartinez per firmare questo. Nerazzurri avanti grazie alla rete messa a segno dalai margini di un’azione corale. Nasce tutto da Bastoni in profondità per Carlos Augusto che crossa di prima per Thuram, passaggio geniale di tacco del francese per l’argentino che con l’esterno destro la mette all’angolino alto! Ecco da X il video della rete cheil quarto di finale di Champions League. Madre mia che azione e che golazo di???pic.twitter.com/i00CqWiCz1— Alessandro (@90ordnasselA) April 8, 2025(4-2-3-1): 40 Urbig; 27 Laimer, 15 Dier, 3 Kim, 44 Stanisic; 6 Kimmich, 8 Goretzka; 17 Olise, 22 Guerreiro, 10 Sané; 9 Kane.

