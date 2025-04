Gol gioie e dolori | Lautaro Martinez tiene in ansia i tifosi

Lautaro Martinez. Un grande gol, con cui l'Inter, dopo aver rischiato di andare più volte sotto, è passata in vantaggio contro il Bayern Monaco, nell'andata dei Quarti di finale di Champions LeagueGol, gioie e dolori: Lautaro Martinez tiene in ansia i tifosi (LaPresse) – Calciomercato.itL'azione è stata davvero spettacolare, con gli uomini di Simone Inzaghi che hanno fraseggiato alla perfezione: così Carlos Augusto ha messo in mezzo il pallone con i giri giusti, intercettato da Marcus Thuram, che con un colpo di tacco ha servito Lautaro Martinez, che ha fatto impazzire tutto il polo nerazzurro.L'argentino ha così segnato il suo sette gol in questa Champions League.

