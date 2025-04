Lettera43.it - Gli Usa fanno scattare i dazi alla Cina del 104 per cento

Da mercoledì 9 aprile gli Stati Uniti farannodel 104 per. Ad annunciarlo è stata la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt a Fox News. Si tratta della risposta del presidente Donald Trump al mancato dietrofront del governo di Pechino. Nelle scorse ore, infatti, il premier cinese Li Qanq aveva spiegato che non sarebbero state ritirare le contromisure ai. La, infatti, ha deciso di imporre una tassa del 34 persui prodotti americani da giovedì 10 aprile. Con la controreplica americana, isu quelli cinese invece aumenteranno del 50 perrispetto all’originale 54 annunciato a gennaio da Trump.Press Secretary Karoline Leavitt Briefs Members of the Media, Apr. 8, 2025 https://t.co/IdggQ2b2kj— The White House (@WhiteHouse) April 8, 2025Meloni: «Proporrò “zero per zero”»Intanto Giorgia Meloni si prepara all’incontro del prossimo 17 aprile con il presidente americano.