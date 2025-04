It.insideover.com - Gli USA corrono a trincerarsi nell’Indo-Pacifico

Leggi su It.insideover.com

Nel rapporto “Annual threat assessment of the U.S. Intelligence community” pubblicato a marzo del 2025, la Repubblica Popolare Cinese (RPC) viene definita “la minaccia militare più completa e solida per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti”. Tale definizione potrebbe apparire scontata per chi, nel corso degli ultimi anni, ha avuto modo di osservare i progressi militari cinesi e la maggiore assertività di Pechino (sfociata in vera e propria aggressività) nel suo intorno geografico rappresentato dal Mar Cinese Orientale e quello Meridionale, senza considerare la piuttosto recente escalation nel Kashmir (per il momento congelata bilateralmente) e le tensioni mai sopite nell’Arunachal Pradesh. La questione, però, che permette di avere indicazioni sulla politica della nuova amministrazione statunitense verso la Repubblica Popolare Cinese, è che prima di oggi in nessun documento ufficiale degli Stati Uniti la RPC veniva indicata apertamente come “minaccia”, bensì come “sfida”, nella forma “sfida incalzante” (in inglese pacing challenge).