Gli sequestrano la Porsche lui decide di dare fuoco all’auto e chiama il 112 | Sono stato io venite a spegnere

Porsche Panamera S, era stata posta sotto sequestro. Davanti al fermo amministrativo, arrivato dopo varie violazioni al codice della strada commesse dall'uomo tra aprile ed ottobre 2023, il 55enne di origine britannica ha perso la testa. Ha dato fuoco alla vettura di lusso e poi ha chiamato il 112 assumendosi la totale responsabilità del gesto. «Sono stato preso da un forte nervosismo»L'uomo è rimasto ustionato ed è dovuto ricorrere alle cure dei medici. Sul posto Sono intervenuti i militari di Cison di Valmarino. L'auto è stata completamente distrutta dalle fiamme. L'uomo avrebbe utilizzato una tanica di benzina per avviare il rogo. Davanti ai militari l'uomo ha spiegato di esser stato preso da un forte stato di nervosismo e da una depressione per il provvedimento adottato nei suoi confronti.

