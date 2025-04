Iodonna.it - Gli occhi della tigre non si spengono, neanche dopo il bruttissimo infortunio: «Già lunedì comincerò la fisioterapia»

Leggi su Iodonna.it

Federica Brignone è stata dimessa dalla clinica La Madonnina di Milano5 giorni dall’operazione per la doppia frattura scomposta a tibia e perone procurata durante i campionati italiani. La campionessa ha parlato apertamente con i giornalisti che l’attendevano all’uscita: «Ero in uno dei momenti più bellimia vita, ma se fai lo sciatore succede. Pensavo fosse una cosa veloce ma in realtà operandomi subito ho capito che mi hanno evitato complicazioni, anche per la mia vita. Non abbiamo idea di quanto tempo ci vorrà, procederemo a step e poi si vedrà. Di sicuro sono una che non molla. Ora il prossimo step» – ha proseguito – «sarà la, che comincerà già da, e quellola prima tac di controllo». (Immagini di Fabrizio Cassinelli)iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATAL'articolo Federica Brignonel’operazione: «Non so quanto ci vorrà, ma non mi arrendo» iO Donna.