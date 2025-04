Metropolitanmagazine.it - Gli italiani sono sempre più contrari alla donazione degli organi

I cittadinisembrano esseremeno favorevoli. A dimostrarlole statistiche che hanno svelato come, nei primi tre mesi del 2025, il 40% delle persone che ha rinnovato la carta d’identità (circa novecentocinquantamila) ha esplicitamente negato il consenso. Si tratta della percentuale più alta registrata negli ultimi dieci anni, da quando, cioè, vengono raccolti i dati delle dichiarazioni di volontà sottoposte al momento del rinnovo dei documenti.Il Centro Nazionale Trapianti, che si occupa di coordinare la distribuzionedonati in tutti gli ospedali, ritiene quesra tendenza piuttosto preoccupante. Ad un accrescersi delle opposizioni, infatti, corrisponde una possibilitàminore di salvare pazienti in attesa più o meno urgente di un organo.