Gli inquilini del Pio Albergo Trivulzio contro gli sfratti | La Regione è responsabile

Albergo Trivulzio. La manifestazione è stata organizzata da Suina, Sicet, Unione inquilini e Coordinamento dei comitati inquilini. Il presidio è previsto per. Milanotoday.it - Gli inquilini del Pio Albergo Trivulzio contro gli sfratti: "La Regione è responsabile" Leggi su Milanotoday.it Un nuovo presidio davanti alla sede del Consiglio regionale per chiedere il blocco delle operazioni di cessione degli appartamenti del Pio. La manifestazione è stata organizzata da Suina, Sicet, Unionee Coordinamento dei comitati. Il presidio è previsto per.

Gli inquilini del Pio Albergo Trivulzio contro gli sfratti: "La Regione è responsabile". Gli inquilini del Pio Albergo Trivulzio in piazza contro la cessione degli stabili; interessate anche le case della frazione di Linate a Peschiera Borromeo. Pio Albergo Trivulzio: chiesto lo stop alla cessione degli immobili. Beppe Marotta tra gli inquilini del Trivulzio: ecco chi abita negli alloggi del Pat a Milano. Case di lusso del Pio Albergo Trivulzio affittate a canoni popolari a inquilini vip: tra loro anche Beppe…. Presidio del comitato inquilini al Pio Albergo Trivulzio. Ne parlano su altre fonti

