Gli avatar generati con Meta AI sono in roll out per quasi tutti su WhatsApp

WhatsApp ha avviato il rilascio in forma stabile della nuova funzione che consente di creare avatar personalizzati con Meta AI

