Gli arbitri al Mondiale per Club Fifa indosseranno le bodycam Collina | Un punto di vista mai proposto prima

Mondiale per Club (14 giugno – 13 luglio negli Stati Uniti), segnala l’Equipe, gli arbitri saranno dotati di bodycam e applicheranno una nuova regola per contrastare le perdite di tempo dei portieri. Ad annunciarlo la stessa Fifa.bodycam e nuove regole al Mondiale per ClubI direttori di gara indosseranno “le bodycam nell’ambito di una fase sperimentale, i cui test sono approvati dall’Ifab, l’organismo della Fifa che determina e sviluppa le regole del gioco”. Lo ha spiegato la Federazione calcistica internazionale in una nota.Il presidente del Comitato arbitrale della Fifa, Pierluigi Collina, ha spiegato questa scelta:«Riteniamo che questa sia una buona occasione per offrire agli spettatori un’esperienza nuova, grazie a immagini riprese da un punto di vista mai proposto prima. Ilnapolista.it - Gli arbitri al Mondiale per Club Fifa indosseranno le bodycam. Collina: «Un punto di vista mai proposto prima» Leggi su Ilnapolista.it Durante il prossimoper(14 giugno – 13 luglio negli Stati Uniti), segnala l’Equipe, glisaranno dotati die applicheranno una nuova regola per contrastare le perdite di tempo dei portieri. Ad annunciarlo la stessae nuove regole alperI direttori di gara“lenell’ambito di una fase sperimentale, i cui test sono approvati dall’Ifab, l’organismo dellache determina e sviluppa le regole del gioco”. Lo ha spiegato la Federazione calcistica internazionale in una nota.Il presidente del Comitato arbitrale della, Pierluigi, ha spiegato questa scelta:«Riteniamo che questa sia una buona occasione per offrire agli spettatori un’esperienza nuova, grazie a immagini riprese da undimai

Mondiale per Club, due novità: riguardano portieri e arbitri. Gli arbitri al Mondiale per Club Fifa indosseranno le bodycam. Collina: «Un punto di vista mai proposto prima. Novità al Mondiale per Club: arbitri con le body-cam e nuova regola contro le perdite di tempo. Telecamere sugli arbitri al Mondiale per Club, Romi Gai: «Prospettiva incredibile». Dazn:«Orgogliosi dell'acco. La Fifa esalta il Mondiale per Club: "Competizione che mancava. Sarà qualcosa di epocale". Arbitri con le bodycam: da quando parte la novità. Ne parlano su altre fonti

Mondiale per club, gli arbitri indosseranno una telecamera - Gli arbitri della Coppa del Mondo per Club di quest'estate negli Stati Uniti saranno dotati di telecamere. I direttori di gara indosseranno "telecamere sul corpo nell'ambito di una fase sperimentale i ... (ticinonews.ch)

Mondiale per Club 2025, il Leon va al TAS: i ricorsi verrano ascoltati nella settimana del 5 maggio - Il 'caso' del Club Leon, escluso dal Mondiale per Club 2025 per il mancato rispetto dei criteri sulla multiproprietà, è arrivato al TAS di Losanna. "Il Tribunale ... (msn.com)

69 giorni al Mondiale per club: il cecchino del Salisburgo - 78 giorni al Mondiale per club: all'Al Ahly, Ashour ha preso il posto di Aboutrika78 giorni al Mondiale per club: all'Al Ahly, Ashour ha preso il posto di Aboutrika 79 giorni al Mondiale per club ... (fifa.com)