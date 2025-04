Ilgiorno.it - Gli angeli custodi dalle mani d’oro: “La salute dei tennisti è la priorità”

Monza – Dietro le prestazioni dei campioni della terra rossa all’Atp Challenger Atkinsons Monza Open 25, ci stanno i fisioterapisti del wellness center degli Istituti Clinici Zucchi:a cui gli atleti si rivolgono per preparare al meglio le gare. Lo ZucchiSport Center, a due passi dal tennis club monzese, mette a disposizione uno staff di 10 fisioterapisti e 7 medici a rotazione (uno è sempre presente ogni giorno), come spiega il dottor Maurizio Lovato, ortopedico, con diverse specialità legate al mondo dello sport: oltre all’ortopedico, c’è il cardiologo, il fisiatra e un medico che già segue le squadre di calcio di serie A. Per offrire assistenza all’Atp è stato creato un ambulatorio ad hoc, con lettini, tappetini, palloni, therabend. Poi per eventuali accertamenti più approfonditi, si fa rifermento al centro di via Appiani.