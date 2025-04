Giusy Ferreri in concerto allo stadio

Giusy Ferreri sorride, dal video, invitando tutti al suo concerto. 'Non ti scordar mai di me', 'Novembre', 'Volevo te', 'Ti porto a cena con me', sono soltanto alcuni dei brani che venerdì 16 maggio, in seno a 'Fuori dal Giro', risuoneranno allo stadio Artemio Franchi, a partire dalle 21,30, pronto a riaprire i battenti, per un evento musicale, da tempi immemori. "Un importante messaggio", ha detto l'assessore Lorenzo Lorè. In attesa dell'approvazione della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico Spettacolo, e quindi di conoscere anche il numero massimo degli ingressi, il palco di Giusy Ferreri dovrebbe essere allestito, sotto San Domenico (per chi frequenta il vecchio Rastrello sotto il settore ospiti) e il prato, che dovrebbe accogliere gli spettatori, dovrebbe essere coperto.

