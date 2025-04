Ilgiorno.it - Giussano cade a La Spezia: tiri liberi fatali nella sconfitta 55-49

Leggi su Ilgiorno.it

Una sbiaditaha perso in trasferta a Laper 55-49. Piombate a -22, le foxes sono riuscite a recuperare fino al -4 sul 52-48 al 39’, ma sul più bello Ilaria Bernardi ha sbagliato dueche hanno spento le velleità di vittoria. "Abbiamo disputato due gare in una - spiega il coach Alberto Mazzetti -,prima parte non ci siamo presentati, abbiamo subito le avversarie in lungo e in largo. Mentre loro avevano il coltello tra i denti, noi eravamo molli e arrendevoli.ripresa abbiamo avuto una reazione tecnica, agonistica e di cuore, che ci ha permesso di mettere in crisi La. Purtroppo nonostante la gara sia girata a nostro favore, abbiamo continuato ad avere grossi problemi ai. Questo ci è costato la partita".ha collezionato un 2/19 totale da tre e un 13/25 dalla lunetta: difficile se non impossibile vincere con percentuali così basse.