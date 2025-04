Iltempo.it - Giuseppi punta a fare l'anti Meloni. Rivolta dei riformisti del Pd: "Così Elly sta sbagliando tutto"

Leggi su Iltempo.it

Tanta fatica per stendere il tappeto rosso al “Re di Prussia”. Ed ecco dove ha portato lo slogan di, «testardamente unitari». Al trionfo di Giuseppe Conte, riuscito a piegare il Pd alla sua linea politica e ora potenzialmente in grado di superare la segretaria in primarie di coalizione. Eil "federatore" spalleggiato da Angelo Bonelli e da Nicola Fratoianni. Sussurri e grida della minoranza dem, che riflette dopo il "trionfo" dei Fori Imperiali, la parata 5 stelle che ha segnato il primo traguardo raggiunto dall'ex presidente del consiglio: di fatto annettersi la coalizione. Con l'inchino tributato dal Nazareno, l'abbraccio di Francesco Boccia, simile ad una resa senza condizioni. A nulla è valsa la piazza bolognese di Matteo Lepore e Sara Funaro, se non ad amplificare, nel confronto, il successo dei pentastellati.