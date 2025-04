Giuseppe Ninno Mandrake porta in scena Famiglia Imbarazzi all’arena Ennio Morricone di Vasto

Giuseppe Ninno "Mandrake", noto per i suoi irresistibili contenuti online, porterà in scena "Famiglia Imbarazzi" all'arena Ennio Morricone di Vasto il prossimo 25 luglio alle 21. Un'esperienza teatrale unica e coinvolgente condotta dal suo eclettico talento. Sul palco l'irriverente e divertente.

