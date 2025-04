Quotidiano.net - Giulia Mei, ‘Bandiera’ del cantautorato: “Della musica non ho capito niente, sogno Carmen Consoli e Stromae”

Achille Lauro l’ha eliminata ai Bootcamp dell’ultima edizione di X Factor. Dando di fatto un boost importante alla sua carriera. Dal giorno dopo, infatti, la canzonediMei è arrivata dappertutto. Tv, social network, radio: il branocantautrice palermitana stava davvero diventando una bandiera. Recentemente è uscito il suo disco ‘Ionon ci ho’., ti aspettavi cheavrebbe avuto un successo del genere? "No, non mi aspettavo che potesse sconvolgere così tanto. Da X Factor ho iniziato a capire che avrebbe potuto avere questa forza. L’ho scritta per raccontare un disagio, è una canzone corale, che parla di tante donne che non sono io”. Nel disco c’è un featuring con Anna Castiglia, un’altra delle cantautrici italiane più talentuosenuova “ondata”.