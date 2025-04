Dilei.it - Giulia De Lellis e Tony Effe presto genitori? “Lo annunceranno il mese prossimo”: l’indiscrezione

Cicogna in arrivo perDe? Stando a quanto sostengono gli esperti di gossip, sembrerebbe proprio di sì. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, l’influencer e il rapper romano diventeranno, ela bella notizia ai fan ilDe?La storia d’amore traDeè tra le più chiacchierate nel mondo della cronaca rosa. Le indiscrezioni sulla love story tra il rapper e l’influencer romana sono all’ordine del giorno, e se fino a qualche giorno fa si parlava di crisi, oggi i ben informati assicurano che i due sarebbero in procinto di allargare la famiglia. Non sembra avere dubbi a tal proposito Alessandro Rosica, che sul suo profilo Instagram, pubblicando uno scatto della coppia, ha spiegato: “Quella nata come mossa di agenzia con divertimento annesso sta prendendo una piega del tutto inaspettata.