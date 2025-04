Notizieaudaci.it - Giulia De Lellis e Tony Effe presto genitori? La verità dietro le voci sulla crisi di coppia

Deincinta di? Le indiscrezioni che fanno sognare i fanNegli ultimi giorni, il gossip italiano si è acceso attorno allaformata daDe, dopo che alcuni rumors li davano in. Ma lapotrebbe essere ben diversa, se non addirittura sorprendente: secondo gli influencer esperti di gossip Deianira Marzano e Alessandro Rosica, l’influencer romana potrebbe essere in dolce attesa. Una notizia che, se confermata, cambierebbe totalmente la percezione della loro relazione, vista finora da molti come una semplice strategia da red carpet.La smentita diDepresuntaconLedi unaerano state lanciate dal settimanale “Oggi”, maDeha prontamente smentito il tutto attraverso le sue Instagram Stories, rispondendo a un fan che chiedeva lumisituazione con:“Inventano semplicemente perché non sanno nulla di noi.