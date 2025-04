Notizie.com - Giulia Cecchettin, quel “dettaglio” delle 75 coltellate: i giudici e la “non crudeltà” di Filippo Turetta

Leggi su Notizie.com

Lucido, razionale, risoluto ed efferato. Ma le 75con cuiha ucciso la sua ex fidanzatanon avrebbero rappresentato un sintomo di. Bensì di inesperienza e dell’inabilità del giovane assassino.75: ie la “non” di(ANSA FOTO) – Notizie.comÈ quanto hanno scritto idella Corte d’assise di Venezia nella motivazione della sentenza, pronunciata il 3 dicembre scorso nei confronti del killer di. Bisogna ricordare cheè stato condannato alla pena dell’ergastolo.Per, reo confesso dell’omicidio della giovane di Vigonovo, in provincia di Venezia, poi gettata in un dirupo in Friuli, l’11 novembre 2023, nessuna attenuante ed una sola aggravante.