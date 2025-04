Giulia Cecchettin i giudici | Turetta lucido e razionale dopo l' omicidio | Le 75 coltellate alla vittima non sono segno di crudeltà

crudeltà, sottolineando "l'inesperienza e l'inabilità" del 23enne Tgcom24.mediaset.it - Giulia Cecchettin, i giudici: "Turetta lucido e razionale dopo l'omicidio" | "Le 75 coltellate alla vittima non sono segno di crudeltà" Leggi su Tgcom24.mediaset.it Nelle motivazioni della condanna all'ergastolo, la Corte d'Assise di Venezia esclude l'aggravante della, sottolineando "l'inesperienza e l'inabilità" del 23enne

Filippo Turetta era «lucido e razionale»: voleva nascondere il corpo di Giulia Cecchettin. Le motivazioni della condanna all'ergastolo - Filippo Turetta ha mantenuto «lucidità e razionalità" dopo aver ucciso Giulia Cecchettin, con la «chiara e innegabile volontà di nascondere il corpo in ... (msn.com)

Perché Turetta è stato condannato all’ergastolo: “Ha mentito, non accettava l’autonomia di Giulia Cecchettin” - Le motivazioni dei giudici della Corte d'Assise di Venezia che hanno condannato all'ergastolo Filippo Turetta per l'omicidio di Giulia Cecchettin: "Motivi ... (fanpage.it)

“Filippo Turetta non accettava che Giulia Cecchettin fosse libera”: le motivazioni dell’ergastolo - “Filippo Turetta non ha accettato che Giulia Cecchettin fosse libera di decidere come vivere la propria vita e di non voler più stare con lui. Così, dopo essersi preparato per quattro giorni, la sera ... (milano.repubblica.it)