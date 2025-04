Giulia Cecchettin i giudici | Le 75 coltellate non crudeltà ma inesperienza di Turetta

giudici che hanno condannato all’ergastolo Filippo Turetta non c’è l’aggravante della crudeltà. “Aver inferto settantacinque coltellate non si ritiene che sia stato, per Turetta, un modo per infierire crudelmente o per fare scempio della vittima, ma il modo in cui Turetta ha compiuto il femminicidio di Giulia Cecchettin, con una ‘dinamica’ ‘certamente efferata’, sia stato “conseguenza della inesperienza e della inabilità” del 23enne.È quanto si legge nelle motivazioni – che LaPresse ha visionato – della sentenza con la quale Filippo Turetta è stato condannato all’ergastolo, lo scorso 3 dicembre, per il femminicidio della sua ex fidanzata, Giulia Cecchettin, ammazzata nel novembre dell’anno precedente.Turetta non aveva competenza per infliggere colpi più efficace“Turetta non aveva la competenza e l’esperienza per infliggere sulla vittima colpi più efficaci, idonei a provocare la morte della ragazza in modo più rapido e ‘pulito’, così ha continuato a colpire, con una furiosa e non mirata ripetizione dei colpi, fino a quando si è reso conto che Giulia ‘non c’era più'”, scrivono i giudici della Corte d’Assise di Venezia. Lapresse.it - Giulia Cecchettin, i giudici: “Le 75 coltellate non crudeltà ma inesperienza di Turetta” Leggi su Lapresse.it Per iche hanno condannato all’ergastolo Filipponon c’è l’aggravante della. “Aver inferto settantacinquenon si ritiene che sia stato, per, un modo per infierire crudelmente o per fare scempio della vittima, ma il modo in cuiha compiuto il femminicidio di, con una ‘dinamica’ ‘certamente efferata’, sia stato “conseguenza dellae della inabilità” del 23enne.È quanto si legge nelle motivazioni – che LaPresse ha visionato – della sentenza con la quale Filippoè stato condannato all’ergastolo, lo scorso 3 dicembre, per il femminicidio della sua ex fidanzata,, ammazzata nel novembre dell’anno precedente.non aveva competenza per infliggere colpi più efficace“non aveva la competenza e l’esperienza per infliggere sulla vittima colpi più efficaci, idonei a provocare la morte della ragazza in modo più rapido e ‘pulito’, così ha continuato a colpire, con una furiosa e non mirata ripetizione dei colpi, fino a quando si è reso conto che‘non c’era più'”, scrivono idella Corte d’Assise di Venezia.

