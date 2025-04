Giudici | 75 coltellate no segno crudeltà

coltellate a Giulia Cecchettin non è "un modo per crudelmente infierire o per fare scempio della vittima", ma "conseguenza della inesperienza e della inabilità" di Turetta Così la Corte d'Assise di Venezia nelle motivazioni con cui ha escluso l'aggravante della crudeltà per la condanna all'ergastolo dell'omicida. Non riconosciute le attenuanti generiche "alla luce della efferatezza dell' azione" e degli "abietti motivi di arcaica sopraffazione"."Non accettava"sua autonomia. Giulia "ha percepito morte". Leggi su Servizitelevideo.rai.it 15.30 Aver inferto 75a Giulia Cecchettin non è "un modo per crudelmente infierire o per fare scempio della vittima", ma "conseguenza della inesperienza e della inabilità" di Turetta Così la Corte d'Assise di Venezia nelle motivazioni con cui ha escluso l'aggravante dellaper la condanna all'ergastolo dell'omicida. Non riconosciute le attenuanti generiche "alla luce della efferatezza dell' azione" e degli "abietti motivi di arcaica sopraffazione"."Non accettava"sua autonomia. Giulia "ha percepito morte".

