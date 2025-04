Anteprima24.it - Giudice Sportivo, il Cerignola perde due calciatori per la sfida contro il Benevento

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoNessuna sorpresa dalle decisioni delche ha fermato per un turno idelGiuseppe Coccia e di Diego Santiago Visentin. Entrambi, erano in diffida, sono stati ammoniti nel corso dell’ultimo match vinto 2-0 a Cava de’ Tirreni e non saranno quindi a disposizione di mister Raffaele per la garailin programma domenica 16 aprile alle 19:30. La compagne pugliese, però, potrà di nuovo fare affidamento su Bianchini e Salvemini che hanno scontatola Cavese il turno di squalifica e ritorneranno tra i convocabili. Come è noto, ilinvece non avrà Angelo Talia che è stato ammonito nel derbyl’Avellino (era in diffida) e di conseguenza squalificato per un turno dal. L'articolo, ildueper lailproviene da Anteprima24.