Giudice Sportivo arrivano le decisioni della 31a giornata! Tre ammonizioni confermate in casa Inter Un giocatore entra in diffida

Giudice Sportivo, arrivano le decisioni in merito alla 31a giornata! Tre ammonizioni confermate in casa Inter. Un giocatore entra in diffida. Ecco tutte le novitàÈ arrivato l’esito delle decisioni del Giudice Sportivo Mastrandrea dopo la 31a giornata di Serie A. I calciatori fermati per un turno e che non potranno prendere parte alla 32a giornata di campionato sono sei: si tratta di Ricci (Torino) Di Lorenzo e Anguissa (Napoli) Verona), Kyriakopoulos (Monza), Frendrup (Genoa) e Almqvist (Parma).Per quanto riguarda casa Inter, sono state confermate tre ammonizioni: la prima a Nicola Zalewski, che sale a quota tre cartellini gialli stagionali, la seconda a Dimarco, che si guadagna la quarta sanzione stagionale, mentre fari puntati su Joaquin Correa, che con il giallo del Tardini entra ufficialmente tra i diffidati. Internews24.com - Giudice Sportivo, arrivano le decisioni della 31a giornata! Tre ammonizioni confermate in casa Inter. Un giocatore entra in diffida Leggi su Internews24.com di Redazionelein merito alla 31a! Trein. Unin. Ecco tutte le novitàÈ arrivato l’esito delledelMastrandrea dopo la 31adi Serie A. I calciatori fermati per un turno e che non potranno prendere parte alla 32adi campionato sono sei: si tratta di Ricci (Torino) Di Lorenzo e Anguissa (Napoli) Verona), Kyriakopoulos (Monza), Frendrup (Genoa) e Almqvist (Parma).Per quanto riguarda, sono statetre: la prima a Nicola Zalewski, che sale a quota tre cartellini gialli stagionali, la seconda a Dimarco, che si guadagna la quarta sanzione stagionale, mentre fari puntati su Joaquin Correa, che con il giallo del Tardiniufficialmente tra iti.

