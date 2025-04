Ilrestodelcarlino.it - Giro d’Italia, l’appello del Comune: “Lasciate le case ai tifosi”. E ci sono già le prime richieste

Castelnovo Monti (Reggio Emilia), 8 aprile 2025 - E’ un evento destinato agli annali della storia di Castelnovo Monti, l’arrivo dell’undicesima tappa delil prossimo 21 maggio, proprio nel centro del paese. Proprio per questo ilsi trova ancora una volta a fare i conti con la carenza di strutture ricettive, un problema che si è manifestato anche in occasione di altre importanti manifestazioni. L’assessore allo sport Carlo Boni mette in evidenza le opportunità legate all’accoglienza turistica che possano andare oltre la disponibilità alberghiera “che Castelnovo non è in grado di dare risposta in momenti di forte afflusso”. “Ricordo – afferma Boni – che esistono interessanti forme di ospitalità che posessere oggetto di micro-imprenditorialità per i privati. Ovviamente il nostro auspicio resta quello che, visto il grande lavoro che stiamo portando avanti sul turismo sportivo ma non solo, si facciano avanti imprenditori interessati a investire nel settore della ricettività, viste le grandi potenzialità che oggi il nostro paese e l’Appennino posoffrire.