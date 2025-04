Lanazione.it - Giro d’Italia, l’abbraccio della città. Cartellone di iniziative per ogni età: "Dopo 39 anni c’è tanta attesa"

Siena è ‘Fuori dal’: l’arrivo in piazza del Campo, domenica 18 maggio,nona tappaCorsa Rosa, è un evento eccezionale per lae il Comune ha voluto accompagnarlo con eventi collaterali che spaziano dalla cultura all’intrattenimento, dall’arte all’enogastronomia, a, naturalmente, lo sport. Momento clouquattro giorni (gli appuntamenti inizieranno giovedì 15) il concerto, gratuito, di Giusy Ferreri, venerdì 16, allo stadio Franchi. "Da trentanoveSiena non accoglieva una tappa del– spiega l’assessore allo Sport, Lorenzo Lorè –: l’erae abbiamo deciso, con la creazione di un apposito comitato e il coinvolgimento di tante realtà del territorio, di organizzare delleche potessero celebrare al meglio l’evento, offrendo proposte accattivanti a cittadini e turisti.