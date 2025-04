Giro d' Italia | il prefetto di Udine | Nessuna criticità per la tappa che attraversa la provincia

Giro d'Italia in Friuli Venezia Giulia. In vista della tappa Treviso-Nova Gorica/Gorizia, prevista per sabato 24 maggio, si è svolta ieri nella sede della prefettura di Udine una riunione operativa per discutere i temi cruciali legati alla. Udinetoday.it - Giro d'Italia: il prefetto di Udine: "Nessuna criticità per la tappa che attraversa la provincia" Leggi su Udinetoday.it È iniziato il conto alla rovescia per il passaggio deld'in Friuli Venezia Giulia. In vista dellaTreviso-Nova Gorica/Gorizia, prevista per sabato 24 maggio, si è svolta ieri nella sede della prefettura diuna riunione operativa per discutere i temi cruciali legati alla.

Giro d'Italia: il prefetto di Udine: "Nessuna criticità per la tappa che attraversa la provincia". 108° Giro d'Italia - 6^ Tappa "Potenza - Napoli".. Potenza tappa per il Giro d’Italia: queste le ultime notizie. 107° Giro d’Italia, prefettura di Lucca al lavoro per una 5ª e 6ª tappa in sicurezza. Giro d'Italia, il capo della Polizia incontra la scorta. La prefetto Tancredi lascia Isernia, il "grazie" di Saia: «Ha messo a sistema tutte le forze del territorio. Ne parlano su altre fonti

