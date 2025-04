Oasport.it - Giro dei Paesi Baschi: Caleb Ewan vince in volata la seconda tappa. Schachmann resta al comando nella generale

Leggi su Oasport.it

Il grande favorito del lotto non tradisce le aspettative.domina lo sprint e si impone di prepotenza alladeldei, frazione appena andata in archivio con un percorso lungo 196,3 chilometri con partenza a Pamplona-Iruña ed arriva a Lodosa. Si tratta dl secondo successo stagionale per il corridore in forza alla INEOS Grenadiers dopo quello ottenuto poche settimane fa alla Settimana Coppi e Bartali.Un successo significativo quello del corridore australiano, merito di una strategia oculata da parte della sua squadra che, ad un solo chilometro dal traguardo, ha raggiunto il gruppo formato da Xabier Isasa (Euskaltel – Euskadi), Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma), Sinuhè Fernandez (Burgos) e dall’austriaco Tobias Bayer (Alpecin-Deceuninck), trovando il successo con il suo uomo migliore per la causa.